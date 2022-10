The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Fêtez Halloween avec le fanmade The Halloween Hunt signé Waikuteru et Sockpoppet

Qui dit Halloween dit... The Legend of Zelda : Breath of the Wild bien sûr ! Si le rapprochement n'est pas simple pour vous, Waikuteru à l'origine du projet Second Wind et son camarade Sockpoppet vont vous apporter un élément de réponse. Les deux comparses ont en effet travaillé de concert pour proposer au jeu culte de Nintendo un fanmade (non officiel bien sûr) dénommé The Halloween Hunt. Pour avoir un aperçu du contenu, et découvrir comment jouer à cette extension, nous vous laissons visionner les deux vidéos du projet ci-dessous.

Le temps de l'année est arrivé et la mystérieuse créature aussi... Les Korogus sont en détresse et ont besoin de l'aide de leur champion. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle aventure ? Cette extension comprend un tout nouveau boss "The Phantom Rider", des défis, des armures, des armes, des PNJ et bien plus encore ! Elle est disponible dès maintenant.