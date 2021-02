Rumeur : Une brochure leakée vient-elle de confirmer le scénario de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ?

Sans nouvelles de la fameuse suite tant attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild depuis désormais 606 jours , il semblerait que Nintendo ait enfin décidé de donner des nouvelles du jeu le plus attendu sur Nintendo Switch. En effet, une brochure, soit disant officielle, détaillant les jeux à venir sur Nintendo Switch vient d'apparaître sur la toile. Dans celle-ci il est clairement fait mention du prochain Zelda, nous pouvons même y lire de nouvelles informations complètement inédites sur la suite de Breath of the Wild. Dans une ébauche de synopsis (visible en fin d'article) une grosse théorie sur la bande-annonce se verrait confirmée. Attention, ces informations semblent plausibles mais il est de notre devoir de vous rappeler que pour l'instant celle-ci n'ont rien d'officielles ! Voici notre traduction du petit texte :

Enfin, Link et Zelda font leur grand retour dans la suite la plus attendue de l'inoubliable jeu d'action-aventure The Legend of Zelda : Breath of the Wild, pour laquelle le producteur de la série Eiji Aonuma, a promis une aventure cette fois-ci plus sombre. Au plus profond des cavernes sous le château d'Hyrule, une nouvelle et puissante menace se réveille. Nos courageux héros pourront-ils sauver le royaume de nouveau ?

Si ce texte est effectivement issu d'une brochure publicitaire officielle provenant bien de Nintendo, alors certains fans avaient vu juste, la première bande-annonce énigmatique de cette suite se déroulerait bien sous le château d'Hyrule lui-même. Nous pouvions le déduire à partir de la fin de la bande-annonce qui voit le château décoller hors du sol. C'était aussi déductible à partir du fait que le personnage momifié semblait être la source de toute la malice présente dans le monde d'Hyrule. Au regard du fait que l'endroit sur la carte de Breath of the Wild où cette étrange substance rouge pullulait le plus était effectivement le château d'Hyrule, cela semble logique. C'est aussi l'une des raisons qui nous permette de douter de la véracité de cette brochure, tout est plus ou moins déductible et nous n'apprenons rien de plus qu'une hypothétique confirmation d'une théorie déjà validée par une grande partie des fans. Sans véritables confirmations de la part de Nintendo ou plus d'images de cette brochure il nous est malheureusement impossible d'affirmer que ces nouvelles informations sont bel et bien réelles. Toutefois, pour une fois, c'est une rumeur assez vraisemblable et la confirmation, ou infirmation, de celle-ci ne devrait pas tarder. Wait and see, comme on dit, même si les fans de la licence Zelda doivent déjà bien connaître cette maxime !