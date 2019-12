Zelda Breath of The Wild : comment terrasser un Golden Lynel à coups de boomerang

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild est le premier jeu de la Nintendo Switch (et le dernier de la Wii U) mais il reste, encore aujourd'hui, l'un des meilleurs si ce n'est LE meilleur. Et on ne se lasse toujours pas de découvrir les secrets du jeu et les exploits des joueurs. Dernièrement, on vous montrait un glitch du jeu permettant de battre facilement les boss et notamment le dernier (voir ici.) Aujourd'hui, on vous montre, grâce à un (ou une) fan japonais(e) comment tuer un redoutable Lynel d'or en faisant tournoyer des boomerangs... Spectaculaire et efficace... Mais, comme d'habitude, nous vous en laissons juge en visionnant la vidéo sur cette page.