Ys VIII: Lacrimosa of DANA jouable gratuitement pour les abonnés du Nintendo Switch Online

Disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 juin 2018 , YS VIII : Lacrimosa of Dana sera disponible gratuitement du 18 au 24 août prochain pour les abonnés au Nintendo Switch Online dans le cadre de l'offre de Nintendo Jeu à l'essai. Téléchargeable dès maintenant pour les plus pressés, le jeu sera jouable dans son intégralité ce qui permettra aux plus acharnés d'entre-nous de terminer l'aventure du jeu (celle-ci vous demandera une quarantaine d'heures).

Nintendo nous a concocté une courte bande-annonce pour présenter le jeu mais rien ne vous empêche de visionner la bande-annonce de celui-ci ci-dessous. Le titre fut noté 8.5/10 dans nos colonnes, pour en lire le test complet cliquez-ici.