YS IX : Monstrum Nox - Découvrez les mystérieux Monstrums en vidéo

Attendu dans le courant de l'été 2021 sur les Nintendo Switch occidentales, YS IX : Monstrum Nox se dévoile un peu plus à nous ce jour avec un tout nouveau trailer sous-titré en français. Ce dernier met en avant les Monstrums, êtres mystérieux protecteurs de la ville de Balduq. Nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous, accompagné d'un communiqué officiel.

À propos du jeu :

Alors que le célèbre aventurier Adol « le Rouge » Christin et son compagnon Dogi arrivent à Balduq, une ville annexée par l’Empire Romun, notre héros se retrouve directement envoyé en prison. Lors de sa détention, il rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Aprilis, qui le transforme en Monstrum : une personne dotée de dons, ainsi que le pouvoir d’exorciser les monstres. Il est maintenant l’heure pour Adol de s’allier avec d’autres Monstrums pour repousser les menaces émergentes de Grimwald Nox, la dimension des ténèbres. Il lui faudra aussi lever le voile sur les mystères qui entourent la malédiction de Monstrum et de la ville de Balduq.

Caractéristiques :

Les protecteurs craints : Incarnez l’un des six Monstrums, chacun avec leurs propres dons, leur accordant ainsi des capacités telles que grimper aux murs ou détecter des objets cachés.

Le monde à l’intérieur des murs : Explorez une ville immense, acceptez des quêtes pour venir en aide aux habitants, et entrez dans Grimwald Nox pour vaincre les menaces qui pèsent sur Balduq.

La force qui se cache dans la nuit : Retrouvez des mécaniques de gameplay familières à la série comme Flash Dodge ou bien encore Flash Guard pour contrer vos ennemis. De nouvelles mécaniques ont été ajoutées comme les Gifts et le Boost Mode, qui augmentent ainsi votre capacité à combattre.

Edition Collector :

Une édition collector sera également de la partie, elle se nommera Pact Edition et contiendra les éléments suivants :