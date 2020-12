YS IX : Monstrum Nox dévoile son intrigue dans un nouveau trailer sous-titré en français

Alors que nous attendons tous impatiemment les nouvelles aventures de Adol dans Ys IX : Monstrum Nox pour l'été 2021 sur Nintendo Switch, NIS America vient de nous gratifier d'un tout nouveau trailer centré sur l'histoire. L'occasion de faire le point sur les différents personnages, la mise en situation de l'intrigue, et différents lieux qu'il nous sera possible d'explorer au fur et à mesure de notre progression.

En plus de son édition physique standard, Ys IX : Monstrum Nox proposera également une édition limitée intitulée Pact Edition, qui comprendra les éléments suivants :