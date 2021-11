Youtube va définitivement masquer le nombre de "Dislike" sous ses vidéos

Youtube a annoncé il y a peu que le compteur de "Dislike / Je n'aime pas" actuellement disponible sous toutes les vidéos de la plateforme allait progressivement être masqué. Une décision qui fait suite à une expérimentation menée en début d'année et qui vise officiellement à protéger "les petits créateurs du harcèlement". Dans les faits, il sera toujours possible d'appuyer sur le bouton "Dislike" mais la vue du compteur sera réservée au créateur de la vidéo. Par contre, le compteur de "Like / J'aime" restera visible par tous avec le souci de "créer un environnement inclusif et respectueux".

Depuis les réactions sont plus que mitigées devant cette suppression qui ressemble à une forme de censure ou il ne sera plus possible de mettre en perspective le contenu d'une vidéo avec sa perception populaire. De plus, si des personnes peuvent cibler une vidéo en particulier pour faire monter artificiellement son nombre de "Dislike", on peut penser qu'il en est forcément de même avec les "Like" et, donc, le vrai problème est ailleurs. Sans compter que la suppression du compteur Dislike n'empêchera pas les spectateurs de réagir négativement dans les commentaires. L'un des co-fondateurs de Youtube, Jawed Karim a dénoncé cette suppression, prédisant même qu'elle engendrerait le "déclin de Youtube". Notons qu'il est d'ailleurs déjà possible individuellement de masquer le compteur Like / Dislike et même d'empêcher les commentaires.

A l'arrivée, on peut se demander si pour des sociétés comme Nintendo, le fait d'enlever le compteur Dislike d'une vidéo, comme celle (US) par exemple du Nintendo Switch Online + Pack d'extension qui cumule actuellement un record de "Je n'aime pas", empêchera les joueurs d'être mécontent et même d'exprimer leur mécontentement.

Pour mieux expliquer sa démarche, Youtube a publié une vidéo sous-titrée en français (que vous pouvez retrouver ci-dessous); une vidéo qui cumule déjà 17 000 Like et 264 000 Dislike.

Source : Theverge