Youtube sur Wii U c'est bientôt fini

Si vous jouez encore sur Wii U et utilisez encore ses (rares) applications, vous serez sans doute triste d'apprendre l'arrêt prochain de l'application Youtube sur la console au GamePad. En même temps, il est vrai que le navigateur de la console est autrement plus performant et que logiquement vous pourrez toujours continuer à surfer sur le net et à voir des vidéos avec la Wii U.

Pour le moment, aucune date n'est précisé mais à priori le compte à rebours a débuté...