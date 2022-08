Youtube et Crunchyroll disent adieu à la Nintendo Wii U

Toutes les bonnes consoles ont une fin. Et si certains signes étaient déjà là, si l'eShop de la Nintendo Wii U vivait déjà ses derniers jours, l'un des derniers sceaux de l'apocalypse qui attend la Nintendo Wii U vient de se briser. Les applications des géants Youtube et Crunchyroll, qui rappelons-le, permettaient de visionner des vidéos à la demande, s'apprêtent à définitivement dire adieu à la mal-aimée console de Nintendo.

Dès le 29 août prochain , Crunchyroll ne sera plus disponible sur la dernière véritable console de salon de Nintendo. Youtube&oq=Youtube+&aqs=chrome..69i57j0i512j0i131i433i512j69i65j69i60j69i65l2j69i60.1284j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Youtube, quant à lui, n'est déjà plus disponible au téléchargement et cessera de fonctionner en octobre prochain selon une note interne du site. Une page se tourne définitivement et deux clous viennent de s'ajouter au déjà lourd cercueil de la Nintendo Wii U.

Source : Google