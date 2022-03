Young Souls sortira le 10 mars 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch

Alors que nous apprenions il y a quelques jours que Pix'n Love avait obtenu l'exclusivité pour sortir Young Souls en version physique cet été sur Nintendo Switch, - The Arcade Crew et 1P2P Studio viennent quant à eux de confirmer la date de sortie de leur RPG / beat'em up en version dématérialisée. L'aventure pourra donc débuter sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents à partir du 10 mars 2022 . En plus de cette annonce, un nouveau trailer a été été présenté. Nous vous laissons le retrouver ci-dessous.

À la recherche de leur tuteur disparu, Jenn et Tristan découvrent un mystérieux portail au sein du vaste domaine de ce bienveillant professeur. La journée, les jumeaux errent dans leur petite bourgade pittoresque, entre sessions d’entraînement intensives et shopping pour acquérir de nouvelles tenues seyantes. La nuit, ils combattent sans relâche les démons qui peuplent les redoutables donjons de cet autre monde étrange et hostile. Le destin de leur compagnon – et du monde – est entre leurs mains. Jenn et Tristan vont devoir braver tous les dangers et survivre aux épreuves les plus éprouvantes, mais ce destin hors des sentiers battus leur permettra peut-être de grandir et d’affirmer leur personnalité.