Street Fighter : le producteur Yoshinori Ono quitte Capcom

C'est une annonce qui a pris tout le monde par surprise. Hier, Yoshinori Ono, une des personnalités phares des jeux vidéo japonais, a annoncé dans un post (en anglais) publié sur Twitter, qu' il quittait Capcom dès cet été après trente ans passés dans l'entreprise dont dix en tant que producteur exécutif de Street Fighter. C'est un véritable choc tant il semblait indissociable de Capcom et de Street Fighter. Mais dans les jeux vidéo comme ailleurs, rien n'est immuable et personne n'est (parait-il) irremplaçable. D'ailleurs, la série Street Fighter devrait, bien évidemment, continuer avec une "nouvelle" équipe plus jeune à laquelle Yoshinori Ono souhaite le meilleur. . Par contre on ne sait pas ce qu'il va advenir des autres projets de Yoshinori Ono, comme Deep Down.

Alors pour le moment, en cette période très incertaine, on ne sait pas vraiment ce qui a réellement motivé ce départ soudain et quasi imminent, mais nul doute qu'on finira par avoir la petite histoire dans la grande. Quoiqu'il en soit, une page se tourne chez Capcom.