Yomawari: Lost in the Dark - Les ruelles hantées vous attendent sur Nintendo Switch

La licence Yomawari revient pour nous conter une nouvelle aventure effrayant cette semaine sur Nintendo Switch. Si Yomawari: Lost in the Dark est officiellement attendu pour le 28 octobre en Europe, l'Amérique du Nord a été servie plus tôt avec une disponibilité dès aujourd'hui. Pour l'occasion, Nippon Ichi Software propose aux joueurs de découvrir le jeu via trailer de lancement que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Et si le cœur vous en dit, nous vous avons préparé un test dédié à retrouver juste-ici.

Afin de briser une malédiction, une jeune fille doit explorer une ville hantée et recouvrer ses souvenirs perdus. Elle ne pourra compter que sur sa présence d'esprit, son astuce et une bonne cachette ou deux pour échapper aux fantômes tourmentés qui errent dans les rues.