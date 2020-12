Yakuza sur Nintendo Switch ? Son créateur, Toshihiro Nagoshi pense que la console de Nintendo s'adresse surtout aux enfants

Si pendant longtemps, les consoles de jeux ont été considérées comme des jouets s'adressant avant tout aux enfants, aujourd'hui ce n'est plus le cas. La révolution numérique est passée par là et le marché des smartphone a transformé tout un chacun en potentiel joueur. Cependant, Nintendo reste souvent associé aux enfants et à la famille en général. Une image, pas toujours très valorisante pour les "gamers" qui suit la firme depuis la N64 et l'arrivée sur le marché de SONY et des Playstation. Il est vrai aussi que la famille est le cœur de cible revendiqué par Nintendo qui aujourd'hui, plus qu'hier, semble suivre le chemin tracé par Disney. Pour autant avec la Nintendo Switch, Nintendo semble avoir réussi à créer une console qui s'adresse à une très large audience dépassant de loin le cercle familial et le marché des enfants.

Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Dans un stream récent dédié au 60e anniversaire de SEGA, Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série Yakuza a donné son avis sur la Nintendo Switch, une console qui, selon lui, s'adresse certes à un large éventail de groupes d'âge différent mais qui reste avant tout conçue pour les enfants et les adolescents. D'ailleurs, toujours selon lui, Nintendo déploie beaucoup d'efforts pour plaire et développer ce segment là. Une vision qui pourrait expliquer en partie pourquoi la série Yakuza n'a toujours pas été portée sur Nintendo Switch. Il est vrai aussi que les deux premiers opus ont eu droit à une sortie sur Wii U (au Japon tout du moins) dans une compilation qui n'a pas franchement crevé le plafond des charts. Et ceci explique, aussi peut-être, cela. Alors aujourd'hui, y aurait-il un public pour jouer à Yakuza sur Nintendo Switch ?

En attendant de voir un jour débarquer les Yakuza, si ce n'est chez vous, tout du moins dans vos Nintendo Switch, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.