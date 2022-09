Le réalisateur de la saga Yakuza estime que la série n'est pas compatible avec la Nintendo Switch

Dans un entretien avec le média américain Gamespot, Masayoshi Yokoyama, le producteur exécutif de la saga Yakuza qui vient tout juste d'annoncer son huitième épisode a annoncé être hésitant à porter une telle série sur la Nintendo Switch. Estimant le monde des Yakuza et l'image familiale de la console trop éloignée, celui-ci ne pense pas que la saga puisse avoir sa place sur la console de Nintendo :

Est-ce que nous voulons porter un titre dans lequel vous pouvez marcher dans les rues, vous battre avec n'importe qui et faire des choses de Yakuza sur Switch ? Nous sommes plutôt des gens vivant la nuit et nous ne voulons pas marcher en plein jour comme tous les autres. La série Yakuza permet de retranscrire ce sentiment de faire des activités suspectes et c'est ce que nous voulons que les joueurs ressentent.