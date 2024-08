Yakuza Kiwami débarque en octobre sur Nintendo Switch

C'est le point culminant du Nintendo Direct : Partner Showcase diffusé hier (dont vous pouvez retrouver les détails ICI), Yakuza Kiwami sortira sur Nintendo Switch en octobre prochain. Pour mémoire, il s'agit du remake de 2016 (conçu initialement pour la PS3/PS4) du tout premier Yakuza sorti en 2006 sur PS2. Même si cela reste une bonne nouvelle et une nouvelle licence pour la Switch, on s'attendait à être un peu plus surpris tout de même... En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation et un trailer de Yakuza Kiwami sur Switch. (NDLR : avec le titre définitif de la news, c'est mieux ùù)

Yakuza Kiwami sortira le 24 octobre sur Nintendo Switch.

1995, Kamurocho… Kazuma Kiryu, le Dragon de Dojima, accepte de porter le chapeau pour le meurtre d’un chef gangster afin de protéger son frère d’arme, Akira Nishikiyama, ainsi que son amie d’enfance, Yumi.



2005… Akira Nishikiyama est un nouvel homme. Yumi est introuvable. 10 milliards de yen ont disparu des coffres du Clan Tojo, poussant l’organisation au bord de la guerre civile. Et Kazuma Kiryu est libéré de prison dans un monde qu’il ne reconnait plus.



Avec son gameplay amélioré, des séquences cinématiques rallongées, le retour des styles de combat de Yakuza 0, encore plus de lieux nocturnes à découvrir, ainsi qu’une bande-son réenregistrée par les acteurs d’origine, Yakuza Kiwami est la version ultime et plus « extrême » du titre original de la série, désormais optimisé avec des commandes personnalisables ainsi qu’une compatibilité pour écran ultra-large.