Yakuza Kiwami - La série culte de SEGA fait sont entrée sur Nintendo Switch

La série des Yakuza de SEGA fait enfin son entrée sur consoles Nintendo avec Yakuza Kiwami, la version remaniée du premier opus de la licence initialement paru sur PS2 en 2005. Incarnez Kazuma Kiryu fraichement sorti de prison, et prêt à en découdre avec les yakuzas. En attendant de découvrir notre test signé Kosmo56, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Pour rappel, Yakuza Kiwami sera disponible le 24 octobre au prix de 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

La série Yakuza fait sa grande première sur Nintendo Switch™ avec Yakuza Kiwami !

Après avoir passé 10 ans à l'ombre pour un meurtre que vous n'avez pas commis, vous ressortez dans un Tokyo à deux doigts de sombrer dans une guerre entre clans yakuzas. Lancez-vous dans un périple où l'amour, l'humanité et la trahison ont chacun leur place, armé de vos poings et d'une volonté de fer, dans l'un des quartiers les plus sulfureux du Japon d'aujourd'hui.

Alternez à la volée entre 4 styles de combat : le style "Bagarreur", tout en brutalité, le fulgurant "Ruée", le surpuissant "Bête" et le légendaire "Dragon". Maniez des armes improvisées pour venir à bout de hordes d'ennemis au fil de combats réalistes aussi palpitants que divertissants.

Et si vous avez besoin de souffler entre deux bastons, profitez des activités nocturnes disséminées aux quatre coins de la ville, comme le karaoké, le casino, le cabaret, la salle d'arcade ou les cages de frappeur, et croisez des personnages variés mais toujours hauts en couleur.