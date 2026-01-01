Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties s'offre une démo sur Nintendo Switch 2

Les Yakuzas sont de sortie en ce début d'année avec l'arrivée prochaine de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. En attendant le 12 février 2026 , SEGA propose aux joueurs de découvrir dès à présent le début de l'aventure avec une démo accessible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.

Cette version d’essai gratuite offre un aperçu des deux titres présents dans le jeu pour un condensé explosif d’action et d’aventure : Yakuza Kiwami 3 vous invite à explorer Ryukyu, à Okinawa, en tant que Kazuma Kiryu. Pour tabasser les méchants, vous aurez le choix entre le très brutal style Kiwami du Dragon de Dojima et le style Ryuku, qui vous invite à utiliser un maximum d’armes de mêlée. Des quêtes annexes comme le karaoké, des sous-intrigues passionnantes et une personnalisation des tenues sont notamment au menu, entre autres réjouissances typiques de la série.



Dark Ties est une toute nouvelle histoire centrée sur Yoshitaka Mine. Cet antagoniste de l’arc principal de Yakuza 3 explore Kamurocho au travers de nombreuses expériences diverses et variées tout en profitant d’un style de combat qui mélange armes à feu et boxe pour offrir de nouvelles et rafraîchissantes sensations de combat.

Source : Nintendo