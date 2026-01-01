Nintendo Switch 2
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties s'offre une démo sur Nintendo Switch 2
Par ggvanrom - Il y a 8 heures
Les Yakuzas sont de sortie en ce début d'année avec l'arrivée prochaine de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. En attendant le 12 février 2026, SEGA propose aux joueurs de découvrir dès à présent le début de l'aventure avec une démo accessible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.
Cette version d’essai gratuite offre un aperçu des deux titres présents dans le jeu pour un condensé explosif d’action et d’aventure :
- Yakuza Kiwami 3 vous invite à explorer Ryukyu, à Okinawa, en tant que Kazuma Kiryu. Pour tabasser les méchants, vous aurez le choix entre le très brutal style Kiwami du Dragon de Dojima et le style Ryuku, qui vous invite à utiliser un maximum d’armes de mêlée. Des quêtes annexes comme le karaoké, des sous-intrigues passionnantes et une personnalisation des tenues sont notamment au menu, entre autres réjouissances typiques de la série.
- Dark Ties est une toute nouvelle histoire centrée sur Yoshitaka Mine. Cet antagoniste de l’arc principal de Yakuza 3 explore Kamurocho au travers de nombreuses expériences diverses et variées tout en profitant d’un style de combat qui mélange armes à feu et boxe pour offrir de nouvelles et rafraîchissantes sensations de combat.
Source : Nintendo