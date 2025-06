Yakuza 0 Director’s Cut - Un long aperçu du jeu avec la bande-annonce "1-888-YAKUZA0"

Outre la date de sortie de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025 , cette date reste importante pour les fans de Yakuza, car SEGA proposera comme jeu de lancement Yakuza 0 Director's Cut sur une console Nintendo, avec en plus des sous-titres français exclusifs pour la première fois sur cet opus. Afin de découvrir tout ce que cet opus aura à vous offrir à partir du 5 juin 2025, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous, accompagné d'un numéro d'assistance, le 1-888-YAKUZA0.

La version Director's Cut comprend plus de 25 minutes de nouvelles cinématiques, ainsi que le nouveau mode Raid Lumière rouge qui propose des missions de combats coopératives en ligne à quatre joueurs. Dans ce tout nouveau mode, les joueurs peuvent faire équipe avec d'autres joueurs du monde entier pour neutraliser des hordes d'ennemis de plus en plus puissants. Le mode propose six missions différentes avec soixante personnages jouables.