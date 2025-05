Yakuza 0 - Comparatif des versions PS4 (sur PS5) et Nintendo Switch 2

Le 5 juin 2025 va être l'occasion pour les joueurs de (re)découvrir les premiers pas de Kazuma Kiryu avec le jeu Yakuza 0 Director's Cut. Sorti initialement en 2017 sur PS4 et supports concurrents, le Youtuber Cycu1 nous propose aujourd'hui un comparatif vidéo rapide entre les versions PS4 (sur PS5) et la version Nintendo Switch 2 japonaise qui a pu être aperçu ces derniers jours en version early, et avec des sous-titres anglais. Pour rappel, la version Nintendo Switch 2 aura le droit à des sous-titres français pour sa sortie le 5 juin 2025 .

Yakuza 0 Director's Cut est l'édition définitive de la fameuse histoire d'origine, maintenant sur Nintendo Switch™ 2.

Incarnez le yakuza Kazuma Kiryu et le gérant de bar à hôtesses Goro Majima, et battez-vous avez rage dans les quartiers chauds de Tokyo et d'Osaka dans ce drame criminel épique de destins entremêlés qui a fait naître des légendes.

Kiryu et Majima ont tous les deux trois styles de combat uniques, que vous devrez manier pour fracasser des crânes à mains nues, avec des armes de fortune, et bien plus encore. L'action et les bagarres exaltantes feront le bonheur de tous avec des commandes faciles à prendre en main et de nombreuses compétences.

Le contenu de Director's Cut vous propose des anecdotes sur les incidents clés de l'intrigue et l'histoire des personnages, en plus de cinématiques inédites. De plus, le mode multijoueur en ligne vous permet d'unir vos forces avec celles de vos amis et de choisir parmi plus de 60 personnages jouables pour combattre vos ennemis.