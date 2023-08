Xtreme Sports - Un classique de WayForward disponible sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur Game Boy Color en 2000 et ressorti en 2014 sur l'eShop de la 3DS, Xtreme Sports de WayForward fait son grand retour sur Nintendo Switch. Disponible sur l'eShop au prix de 8,99€ depuis le 15 août, le titre est un mélange de jeu de sports extrêmes et de RPG. Vous y incarnez Guppi ou son petit ami, en voyage sur Xtreme Island pour devenir numéros 1 de 5 catégories de sports extrêmes. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous qui ravivera peut-être les souvenirs des plus anciens d'entre-nous.

Il est temps de devenir XTREME ! Xtreme Sports, le jeu d'action et de sport-RPG classique du Game Boy Color, est désormais disponible sur Nintendo Switch ! Rejoignez Guppi et Fin pour cinq événements XTREME - skateboard, luge de rue, surf, patin à roues alignées et skyboard - ainsi qu'un mode histoire super sympa ! Avec un gameplay rétro et des améliorations telles que des états de sauvegarde et de multiples options visuelles, il n'y a pas plus XTREME que ça.