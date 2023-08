Xtreme Sports - On se lance dans la compétition avec vidéo de gameplay à l'appuie

Disponible depuis le 15 août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Xtreme Sports est une compilation d'activités sportives imaginée par WayForward, et sorti initialement en 2000 sur Game Boy Color. Cette re-sortie est ainsi l'occasion pour les plus jeunes comme les plus anciens de (re)découvrir le titre à moins de 10€ sur Nintendo Switch. En attendant notre test dédié, nous vous laissons visionner ci-dessous notre vidéo de gameplay maison vous présentant les 5 activités que vous devrez maîtriser pour voir le bout du jeu.

L'épreuve de force de Xtreme Sports est lancée ! Incarnez Guppi ou son petit ami Fin qui se rendent sur Xtreme Island pour tenter de devenir l'ultime champion des sports extrêmes en maîtrisant les cinq disciplines : skateboard, streetluge, roller, skyboard et surf ! Entre médailles à rafler et défis à relever, notamment contre les intrépides adversaires du gang Bonehead, vous aurez tout le loisir d'explorer l'île tropicale à la recherche de passages secrets et de défis cachés dans cet univers unique où se mêlent sport, action, aventure et jeu de rôle. Sorti à l'origine sur Game Boy® Color en 2000, il n'y a pas plus XTREME ! Caractéristiques : Le grand classique d'action-RPG et de sport est de retour !

Cinq disciplines XTREME à découvrir et à maîtriser : skateboard, streetluge, roller, skyboard et surf !

Explorez le très détaillé mode Histoire ou plongez dans le cœur de l'action en mode Entraînement pour une séance rapide de style arcade !

Plus de 400 adversaires à vaincre !

Utilisez les bonus Twitchy Shake pour prendre l'avantage dans chaque épreuve !

Fouillez Xtreme Island et rencontrez des PNJ, trouvez des médailles cachées et percez ses secrets !

Des personnages fantastiques conçus par les créateurs de Shantae !

Adaptation Nintendo Switch™ avec des statuts de sauvegarde, plusieurs options d'affichage et bien plus encore !