XreArt - Les Joy-Con mis à nu dans un superbe cadre

Entre la polémique liée au Joy-Con Drift et les manipulations maladroites des joueurs de tous bords, nombre de paires de Joy-Con ont terminé leur carrière à la benne car la réparation aurait coûté trop cher. Ce constat se fait malheureusement de plus en plus fréquent dans notre société en proie à la surconsommation, et tandis que certains luttent pour imposer des mesures pour réparer le matériel endommagé, d’autres sociétés font preuve d’originalité pour leur donner une nouvelle vie sous un autre format.

C’est notamment le cas de la société XreArt dont nous vous avions parlé il y a plusieurs jours dans nos colonnes. Leur concept est simple, récupérer des appareils électroniques destinés à finir au rebut, les démonter et réaliser un cadre d'exposition mettants tous les composants du produit à nu avec une belle fiche descriptive.

Nous avions eu l’occasion de partager quelques images de leur site internet, et nous avons également eu la chance de faire gagner un exemplaire d’une Game Boy Pocket par le biais d’un concours Twitter. Mais aujourd’hui nous allons parler un peu plus en détail d’un produit en particulier, les Joy-Con. Nous avons eu la chance de recevoir un cadre afin de nous faire un avis plus précis sur le rendu final de ces cadres, et son intérêt décoratif et ludique.

Car oui, si la plupart d’entre-nous préfèrent utiliser les objets électroniques au quotidien, d’autres vouent une véritable passion au reverse engineering, qui consiste à démonter un objet pour comprendre en premier lieu son fonctionnement. En plus d’apporter une touche diablement originale à notre décoration intérieure, nous avons également la possibilité de voir en détails les composants principaux de ces manettes. Sticks, moteur de vibration, carte mère, caméra infrarouge, tous les éléments sont présents pour nous permettre de voir sous un nouvel angle ces manettes.

Si ce cadre est uniquement dédié aux Joy-Con, XreArt a tout de même mis en place une illustration centrale de la Nintendo Switch avec une impression lenticulaire sur l’écran de la console qui affiche selon l’angle de vue une image de Mario Kart 8 Deluxe ou de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Si au final le prix de 192,95€ peut paraître élevé de prime abord, il faut avouer que le travail réalisé derrière par XreArt reste très qualitatif. L’impression des légendes est à la fois sobre et élégante. Le cadre est de bonne facture, il n’y a aucun point de colle qui dépasse, et c’est une occasion d’avoir un objet décoratif que vous ne trouverez pas chez monsieur ou madame tout le monde. Si vous êtes un passionnés d’objets décoratifs et d’électronique, XreArt est une société à garder dans vos favoris à l’occasion !

Source : XreArt