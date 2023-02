XreArt - Exposez vos consoles préférées comme de véritables oeuvres d'art

En notre qualité de site d'actualité de jeux vidéo, il arrive régulièrement que nous tombions sur des créations de fans ou de professionnels qui méritent d'être connues du plus grand nombre. Aujourd'hui, nous nous arrêtons quelques instant sur la société XreArt qui propose un concept extrêmement original : démonter des appareils électroniques et réaliser un cadre d'exposition mettants tous les composants à nu avec une belle fiche descriptive. Le rendu final donne un cadre absolument saisissant qui satisfera à la fois les amateurs de décoration contemporaine, mais aussi les fans d'appareils électroniques en général.

Bien que l'idée de départ vienne du photographe de XreArt Zach après qu'il ait fait tomber son iPhone 6 d'un toit, l'idée s'est développée au fil des ans pour proposer une multitude d'appareils incluant les consoles de jeu, et les produits de Nintendo son fièrement mis en avant dans la boutique en ligne de la société. En plus des célèbres Game Boy (Classique, Color et Advance), XreArt propose également une exposition des Joy-Con de la Nintendo Switch.

Là où l'idée est doublement efficace, c'est que les créations de la société sont réalisées à partir de matériels électroniques qui étaient prévus de finir leur vie au rebut. XreArt propose ainsi de donner à ces différents appareils une toute nouvelle vie, sous un format extrêmement original. Si vous souhaitez découvrir, et pourquoi pas faire l'acquisition d'une de ces superbes pièces, nous vous conseillons vivement de jeter un œil à la boutique en ligne de XreArt.