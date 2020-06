XIII : Remake s'offre une date de sortie et un nouveau trailer de Gameplay

Présenté lors du dernier live IGN Summer of Gaming, XIII : Remake est, comme son nom l'indique, une version plus aboutie du jeu d'action XIII sortie initialement en 2003. Dans ce FPS, vous incarnez un homme amnésique portant sur lui la marque "XIII". Votre objectif sera alors de comprendre qui vous êtes tout en évoluant dans un univers tout droit tiré d'une bande dessinée. Une direction artistique tout à fait singulière, qui à l'époque, avait conquis la presse et les joueurs.

XIII : Remake est prévu pour le 10 novembre 2020 sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Si cela vous intéresse un trailer de gameplay vous attend ci-dessous.

Source : Youtube