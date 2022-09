Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist débarque en Occident sur Nintendo Switch

L'éditeur Leoful vient d'annoncer que le jeu Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist développé par le studio japonais PIXEL allait avoir le droit à une sortie en Occident. Jusqu'ici cantonné au marché japonais, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation de ce jeu de kung fu rétro ci-dessous. Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist sortira dans le courant de l'année 2022 sans plus de précisions à l'heure actuelle. Le titre aura également le droit à une traduction Multi-5 incluant le français.

Sauvez votre sœur des ténèbres dans cet authentique jeu d'action kung-fu 16 bits, qui sort pour la première fois hors du Japon ! Xiaomei and the Flame Dragon's Fist est un jeu d'action kung-fu 16 bits qui rend hommage aux jeux de kung-fu rétro des années 80 et 90. Vous incarnez Xiaomei, une héroïne de kung-fu, qui se lance dans un voyage pour sauver sa sœur aînée, Xiaoyin, de l'influence maléfique du Dragon Noir. Frappez, donnez des coups de pied et déchaînez le poing du dragon de la flamme sur les ennemis qui vous empêchent de sauver votre sœur. Le jeu a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités et des mises à niveau sur Nintendo Switch. Découvrez une nouvelle histoire du point de vue de Xiaoyin dans le mode Xiaoyin, rencontrez de nouveaux personnages et débloquez du contenu spécial comme des fonds d'écran et des illustrations de personnages. Profitez de la nouvelle musique du légendaire ancien compositeur de Namco Norio Nakagata (Zombie Nation, Genpei Tōma Den), des effets sonores de Hirofumi Murasaki (Shinobi III : Return of the Ninja Master, Clockwork Knight) et des voix des personnages de Suika. Caractéristiques Chronométrez et exécutez des mouvements de kung-fu contre une horde d'ennemis et des boss difficiles. Apprenez les mouvements de votre adversaire et agissez en conséquence !

Trois niveaux de difficulté et d'autres options de jeu pour les joueurs de tous niveaux.

Découvrez l'histoire complète en incarnant Xiaomei et Xiaoyin dans leurs modes histoire respectifs.

Profitez d'un authentique jeu de kung-fu 16 bits avec des graphismes, une résolution et des couleurs optimisés.

Débloquez divers contenus en jouant et en battant le jeu.

Admirez les illustrations conçues par le Studio Vigor dans le mode Galerie.