Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist - L'hommage aux jeux de Kung Fu rétro disponible fin mars sur Nintendo Switch

Initialement prévu pour fin 2022, Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist a finalement accumulé un peu de retard sur le planning. Mais pas de panique, ce titre rendant hommage aux jeux que Kung Fu des ères NES et SNES sera finalement disponible le 31 mars 2023 .

Sorti pour la première fois en dehors du Japon, Xiaomei and the Flame Dragon's Fist est un jeu d'action kung-fu 16 bits qui rend hommage aux jeux de kung-fu des années 80 et 90. La protagoniste du jeu, Xiaomei, se lance dans un voyage pour sauver sa sœur aînée, Xiaoyin, de l'influence du Dragon des Ténèbres. La version Nintendo Switch de Xiaomei and the Flame Dragon's Fist a été enrichie d'un nouveau mode histoire mettant en scène Xiaoyin, de nouveaux personnages et d'autres contenus à débloquer.