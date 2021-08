Xenoblade Chronicles 3 - Fanbyte rebondit sur les déclarations de Jenna Coleman avec de nouvelles rumeurs

Alors que nous vous parlions hier des propos de la comédienne Jenna Coleman prêtant sa voix à Melia, de l'existence plus que probable d'un nouvel opus de la licence Xenoblade Chronicles, le site de Fanbyte est allé encore plus loin en indiquant que selon des sources internes, Xenoblade 3 est bel et bien en préparation. Le journaliste Imran Khan, qui a notamment annoncé il y a quelques semaines Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins, va même plus loin en indiquant que le projet est même plutôt bien avancé.

Toujours d'après les sources de ce dernier, Xenoblade Chronicles 3 serait même entré dans les dernières phases de son développement. Une présentation aurait dû être faite au grand public cette année, mais suite à l'épisode COVID et à des problèmes d'optimisation du jeu sur Nintendo Switch, cette présentation a été repoussée. Cependant, l'annonce du jeu cette année est encore possible, et la sortie serait, toujours selon l'article de Fanbyte, initialement prévue pour cet hiver, mais dorénavant reportée au premier semestre 2022.

Quand à la probable connaissance du jeu par la comédienne Jenna Coleman, cela s'expliquerait du fait que ce nouvel épisode va nous permettre de retrouver beaucoup de personnages des épisodes précédents. Quand à la temporalité, ce Xenoblade Chronicles se déroulerai bien après les événements de Xenoblade Chronicles 2.

Comme toujours avec ce genre de déclaration, les pincettes sont de mises. Nous attendrons bien sûr les déclarations officielles de Nintendo et de Monolith Soft concernant le prochain épisode... Peut être durant le prochain Nintendo Direct ? Pour ce qui est du retour de nombreux personnages, c'est à de demander si on risque pas de voir un nouveau partenariat entre Nintendo, Monolith Soft et Koei Tecmo pour un éventuel Xenoblade Chronicles Warriors...

Source : Fanbyte