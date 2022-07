Xenoblade Chronicles 3 - Les voix japonaises et anglaises seront disponibles dès le lancement et sans avoir à les télécharger

C'est l'une des plus grandes causes de stress chez les amateurs de JRPG et Nintendo dans sa grande bonté a décidé, peu avant la sortie de Xenoblade Chronicles 3 de rassurer les fans de la saga. Les voix anglaises et surtout japonaises seront disponibles dès le lancement du jeu le 29 juillet prochain et ce sans aucun téléchargement requis. Il est rare qu'un JRPG propose un tel contenu sans téléchargement requis et il faut saluer l'initiative de Monolith Software qui décidément connaît bien ses fans.

Une courte vidéo illustrant auditivement les différences entre les différents doublages pour le jeu a été publiée par Nintendo, vous pouvez la visionner (et surtout l'écouter) ci-dessous.