WWE 2K Battlegrounds disponible sur Nintendo Switch

Annoncé il y a quelques semaines de cela, WWE 2K Battlegrounds est désormais disponible à l'achat sur l'eshop de la Nintendo Switch dès aujourd'hui .

Il semblerait que l'éditeur 2K ait opté pour une formule plus conviviale sur Nintendo Switch. Cela se traduit par le choix artistique de rendre les personnages et l'univers plus simpliste et moins réaliste afin de mettre en avant la sensation de jouer à un party-game. Le jeu promet des soirées endiablées entre amis que ce soit en local ou bien en ligne.

Si cela vous intéresse, retrouvez dès à présent le trailer du jeu ci-dessous. Bon visionnage.

Le monde de la WWE est votre Battleground. Dépassez toutes les limites en incarnant vos Superstars et Légendes de la WWE préférées. Combattez dans des environnements interactifs du monde entier avec des capacités spéciales et bonus dans des matchs tels que Steel Cage, Royal Rumble et plus !

Source : Youtube