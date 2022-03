Wreckfest - Envoyez les véhicules à la casse dès le 21 juin 2022 sur Nintendo Switch

Vous aussi lorsque vous rentrez du travail et que vous subissez des kilomètres de bouchons il vous arrive d'avoir envie de foncer dans le tas sans penser à la facture salée qui risque de vous attendre chez le garagiste ? Sorti en 2018 sur Steam, le jeu de course et de destruction de véhicules Wreckfest s'invite cet été sur Nintendo Switch. Entre amis, en solo ou en ligne, participez à des courses endiablées et détruisez littéralement vos adversaires. En attendant sa sortie le 21 juin 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous.

À propos de Wreckfest

Attendez-vous à des collisions épiques, à des combats au coude à coude sur la ligne d'arrivée et à de nouvelles façons de tordre le métal - Ce sont les moments uniques que vous ne pourrez vivre que dans Wreckfest, avec sa simulation physique plus vraie que nature conçue par le légendaire développeur Bugbear, qui vous a également apporté FlatOut 1, 2 et Ultimate Carnage. Brûlez de la gomme et déchirez du métal dans le terrain de jeu de conduite ultime !

Des voitures géniales - Des voitures anciennes, déglinguées, rafistolées, qui transpirent le style ! Des vieux poids lourds américains aux Européens agiles et aux Asiatiques amusants, vous ne trouverez rien de tel dans d'autres jeux.

Des voitures anciennes, déglinguées, rafistolées, qui transpirent le style ! Des vieux poids lourds américains aux Européens agiles et aux Asiatiques amusants, vous ne trouverez rien de tel dans d'autres jeux. Une personnalisation poussée : changez non seulement l'apparence de vos voitures, mais améliorez aussi leur blindage.

: changez non seulement l'apparence de vos voitures, mais améliorez aussi leur blindage. Recevez des mises à jour gratuites qui ajoutent de nouveaux circuits et des défis de tournoi avec des récompenses uniques (veuillez noter que les tournois seront une mise à jour gratuite, disponible après le lancement).

qui ajoutent de nouveaux circuits et des défis de tournoi avec des récompenses uniques (veuillez noter que les tournois seront une mise à jour gratuite, disponible après le lancement). Multijoueur - Démolissez vos amis en ligne et poussez la course jusqu'à ses limites tout en luttant pour la domination de la démolition !

Wreckfest proposera un mode multijoueur en ligne jusqu'à 16 joueurs, ainsi que des tournois hors ligne avec une fréquence d'images constante de 30 FPS. La version Nintendo Switch™ propose deux packs de saison : Le pack Saison 1 comprend 20 véhicules fous et emblématiques, 20 décorations de toit démentes, et un pack de personnalisation de voiture avec de nouvelles armures, jantes et plus encore. Le pack de la saison 2 vous donne accès à 12 voitures supplémentaires. Le prix de vente conseillé pour les deux éditions, numérique et au détail, est de 39,99 $ / 39,99 € / 34,99 £.