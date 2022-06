Wreckfest - La version Nintendo Switch du jeu de course se dévoile dans un nouveau trailer

Toujours attendu pour le 21 juin 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le jeu de course Wreckfest concentre sa communication cette semaine autour de la petite protégée de Nintendo. Au menu, un tout nouveau trailer directement capturé de la version Nintendo Switch, l'occasion de voir comment rendra le titre sans mauvaises surprises lors de sa sortie.

À propos de Wreckfest

Attendez-vous à des collisions épiques, à des combats au coude à coude sur la ligne d'arrivée et à de nouvelles façons de tordre le métal - Ce sont les moments uniques que vous ne pourrez vivre que dans Wreckfest, avec sa simulation physique plus vraie que nature conçue par le légendaire développeur Bugbear, qui vous a également apporté FlatOut 1, 2 et Ultimate Carnage. Brûlez de la gomme et déchirez du métal dans le terrain de jeu de conduite ultime !