Worldless officiellement annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie début octobre

Présenté jusqu'à présent comme une exclusivité Xbox et PC, le jeu d'Action/Aventure Worldless de Noname Studio et de Thunderful vient d'être officialisé sur Nintendo Switch et consoles PlayStation pour une sortie le 4 octobre 2023 . Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Worldless se déroule à une époque où les règles de l'existence restent indéfinies. Dans ce cadre abstrait, les joueurs découvriront des entités aux objectifs opposés. L'une est obsédée par la vertu de sa nature, l'autre cherche à l'échanger contre sa perte. Cette situation les pousse inévitablement à s'affronter dans leur lutte pour la transcendance, et vous vous retrouverez mêlé à ce combat. Plongez dans un décor atmosphérique et inoubliable, avec une musique magnifique qui vous inspire, et découvrez les significations les plus profondes de Worldless. Explorez des zones complexes remplies de secrets, en faisant preuve de finesse et de fluidité pour les découvrir tout en absorbant les ennemis et en améliorant un arbre de compétences complexe qui offre constamment de nouvelles possibilités.