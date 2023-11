Worldless - Le Metroidvania au tour par tour est disponible sur Nintendo Switch

Fruit de l'imagination de Noname Studios, porté par l'éditeur Thunderful Games, Worldless vous convie dans une nouvelle aventure se déroulant dans un cadre atmosphérique inoubliable et mêlant les genres metroidvania avec des combats au tour par tour. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Worldless se déroule à une époque où les règles de l'existence restent indéfinies. Les joueurs exploreront un monde informe composé de deux royaumes, l'un rempli d'entités qui forment leur croissance et leur compréhension, l'autre étant le lieu auquel ils aspirent. Cela les pousse inévitablement dans une guerre contre les polarités dans une bataille pour la transcendance.

Dans ce jeu de plates-formes d'action et d'aventure en 2D, les joueurs sauteront, glisseront et fonceront dans un environnement indéterminé pour en découvrir les secrets et trouver leur place dans une réalité étrange à en perdre la tête.

En chemin, ils rencontreront des êtres qui croient que leur supériorité leur a automatiquement valu une place dans la prochaine existence. Grâce à des règles au tour par tour et à un système de défense et de combinaison unique qui exige patience, timing et désir d’amélioration, votre force et vos talents seront véritablement mis à l'épreuve.

Définissez l'indéfini

Découvrez des possibilités inimaginables[/b]- Sautez, glissez et foncez dans un monde sans forme à la poursuite de votre destin.

Brouillez les réalités - Savourez un cadre atmosphérique inoubliable capable de libérer votre esprit

Évoluez au-delà

Grandissez et prospérez - Améliorez vos capacités grâce à un arbre de talents complexe

Préparez-vous - Participez à des combats au tour par tour, en choisissant vos combinaisons et vos défenses à la perfection.

Immergez-vous

Des mélodies indulgentes - Connectez-vous au royaume de Worldless à un niveau plus profond grâce à une bande-son magnifique et envoûtante

Savourez l'instant présent - Définissez le monde et percez ses secrets dans un récit mystérieux laissé à l'interprétation