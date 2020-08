World of Tank Blitz disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Aujourd'hui se tenait un événement venu de nulle part à savoir un Nintendo Direct Mini "Partner Showcase". Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux à venir sur la Nintendo Switch.

Développé et édité par le studio Wargaming.net, World of Tank Blitz nous a été annoncé lors de ce direct. Pour rappel, World of Tank Blitz est un jeu de la série des World of Tanks apparu initialement en 2014 sur PC et smartphones. A bord d'un tank, votre objectif sera d'anéantir l'équipe adverse grâce à coup d'obus bien placé afin de remporter la partie.

World of Tank Blitz est disponible dès aujourd'hui et gratuitement sur Nintendo Switch. Rejoignez dès maintenant une communauté de plus de 130 millions de joueurs.

Retrouvez le trailer paru lors du Nintendo Direct Mini "Partner Showcase" ci-dessous.

Source : Youtube