World of Goo 2 disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch - Une version boîte prévue à la rentrée

Souvenez-vous, c'est l'un des WiiWare les plus emblématiques, World of Goo, un jeu de puzzle original tant dans le fond que dans la forme. Nous projetant dans un monde tout à la fois étrange et familier, poétique et terrifiant, entre 1984 de George Orwell et Un Conte de Noël de Charles Dickens, World of Goo proposait surtout un jeu de construction novateur parfaitement adapté aux commandes spéciales de la Wii...

16 ans après sa sortie, les trois amis de Tomorrow Corporation remettent le Goo-vert avec World of GOO 2, une suite aussi inattendue que, forcément, très attendu (au tournant). En attendant de vous donner notre avis, retrouvez une première vidéo de gameplay sur cette page.

World of GOO 2 est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 27,99€ (pour un poids de 664 Mo). Une version boîte est prévue plus tard, le 29 octobre très précisément.