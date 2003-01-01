Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition sortira début septembre sur Nintendo Switch 2

Alors que nous avions eu la confirmation de la sortie de Wo Long 2 en 2027 la semaine dernière sur Nintendo Switch 2, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA ont décidé de nous donner de quoi patienter d'ici-là en nous proposant dès le 3 septembre le premier opus sous le nom de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Initialement sorti en 2023 et salué par la critique, Wo Long: Fallen Dynasty a surpassé les 5 millions de joueurs à date et vendu plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Le jeu suit l'histoire dramatique et trépidante d'un soldat de la milice sans nom luttant pour sa survie dans une version dark fantasy de la dynastie Han postérieure où les démons ont envahi les Trois Royaumes. Face aux redoutables créatures et soldats ennemis qui se mettent sur leur chemin, les joueurs devront utiliser un style de combat à l'épée basé sur les arts martiaux chinois afin de surmonter l'adversité en réveillant le vrai pouvoir qui sommeille en eux.

Sortie en 2024, sa riche Complete Edition comprend le jeu de base et les trois DLC principaux (« Bataille de Zhongyuan », « Conquérant de Jiangdong » et « Soulèvement à Jingxiang »), mais aussi du nouveau contenu de fin de jeu avec « L'Aventure de mille miles ». Les joueurs peuvent découvrir ces scénarios supplémentaires avec les personnages des armées de Cao Cao, Sun Ce et Liu Bei, ainsi que de nouveaux types d'armes (le ceste, l'épée longue et le fouet). L'expérience de jeu pleine d'action est encore plus approfondie grâce aux nouvelles difficultés, aux niveaux inédits, aux nouvelles bêtes divines et à encore plus de niveaux de difficulté exigeants, sans oublier des fonctions plus étendues. Les fans auront également accès à toute une gamme de DLC de collaboration, avec des équipements et des niveaux issus de Nioh 2,NARAKA: BLADEPOINT et Lies of P.

De plus, les trois objets en jeu inclus avec la sortie initiale de Wo Long: Fallen Dynasty (« Armure Baihu », « Armure Zhuque » et « Armure Qinglong ») seront inclus dans la version Nintendo Switch™ 2 de l'Édition Complète, ainsi que les Mémoires du Grand Historien, un objet qui indique la position des Drapeaux de repère sur la mini-carte.

À l'occasion de la sortie prochaine de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition sur Nintendo Switch™ 2, un ensemble d'équipement exclusif (« Armure de Xuanwu ») sera offert à tous les détenteurs de la version Nintendo Switch™ 2 du jeu*.