Wo Long 2: Wings of Ember - Les flammes de la guerre feront des ravages début 2027 sur Nintendo Switch 2

La licence d'Action-RPG Wo Long s'apprête à débarquer pour la première fois sur consoles Nintendo avec l'annonce toute récente de Wo Long 2: Wings of Ember à l'occasion du Xbox Game Showcase. Attendu pour le début de l'année 2027 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, le titre est développé par Team Ninja et s'inspire du compte des Trois Royaumes. Nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

Vers la fin des Han orientaux, tandis que divers chefs de guerre se disputaient le pouvoir et que les héros des Trois Royaumes virent le jour, un phénix s’éleva des flammes de la guerre sous les traits d’un champion sans nom, combattant sur de vastes champs de bataille infestés de puissants ennemis et de redoutables démons. Dans cette suite de Wo Long: Fallen Dynasty, qui a séduit plus de 5 millions de joueurs à travers le monde, les joueurs devront maîtriser des arts martiaux chinois avancés et venir à bout de démons monstrueux aux côtés des héros légendaires des Trois Royaumes.

Wo Long 2: Wings of Ember est en cours de développement et sa sortie est prévue début 2027 sur XBOX Series X|S, PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX sur PC et Steam®. Il sera également disponible via le XBOX Game Pass à sa sortie. Le jeu proposera des voix en japonais et en anglais, avec des textes en français, anglais, italien, allemand et espagnol.