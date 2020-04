Windbound - Un vent de fraicheur débarque sur Nintendo Switch

Nouvelle licence du studio 5 Lives Studios et édité par Deep Silver, Windbound se présente comme un jeu de survie avec des bases de rogue-like, bien décidé à donner un coup de jeune aux jeux de survie en règle générale. Attendu pour le 28 août 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch entre autres, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel du titre, ainsi qu'un premier trailer.

A propos de l’histoire :

Les îles interdites vous appellent, découvrez leurs secrets. Seule naufragée sur une île inexplorée, découvrez, apprenez et naviguez à travers les terres et les mers agitées afin de rester en vie.

Incarnez Kara, une guerrière prise au piège en pleine mer par une tempête féroce et qui finit par dériver loin de sa tribu. Tombé de votre bateau et à la merci des eaux tourmentées, vous êtes rejeté au large d’un mystérieux paradis; des îles oubliées.

Sans bateau, sans nourriture ni outils, vous devrez compter sur votre volonté et vos aptitudes à la survie afin de découvrir les ressources de cette île magnifique et riche. Craftez des outils et des armes afin de chasser et de vous défendre contre la sauvagerie de la nature elle-même ainsi que ses fantastiques créatures.

Alors que vous explorerez d’autres îles et en visiterez leurs ruines, les secrets du passé seront révélés. Résolvez ces mystères et vous pourrez bien trouver plus que juste votre chemin jusqu’à chez vous…

Les caractéristiques du jeu :