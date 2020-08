Windbound nous conte son histoire à travers une fresque murale

Disponible officiellement à compter du 28 août de 2020 , le jeu d'action-aventure Windbound signé 5 Lives Studios nous dévoile un tout nouveau trailer juste avant de prendre la mer direction la Nintendo Switch. Cette vidéo nous permet de découvrir un bref résumé de l'histoire de Kara, la guerrière séparée de son peuple après une tempête, et qui sera survivre dans un environnement hostile afin de les retrouver.

Le visionnage se conclut par de nouvelles séquences de gameplay qui devrait fortement plaire aux fans de The Legend of Zelda : Wind Waker et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. En attendant de pouvoir poser la main sur ce titre, nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous. Windbound est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€.