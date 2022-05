La Wii en or 24 carats de la Reine d'Angleterre est à vendre

En 2009 , THQ a une idée géniale pour promouvoir le "jeu" Big Family Games, une sorte de Wii Sports moche et injouable : l'offrir à la Reine d'Angleterre accompagné par une Wii (et une Wiimote) recouverte(s) d'une fine couche d'or 24 carats. Une opération commerciale en or qui ne changera évidemment rien au destin du jeu qui disparaîtra rapidement dans les bacs à soldes, noyé au milieu des Cocoto Festival, Game Party et autres ma vie de... Je ne sais quoi. Cela ne changera pas non plus celui de THQ qui fera faillite en 2012. L'opération se soldera d'ailleurs par un échec puisque la sécurité du palais refusera le cadeau - évitant ainsi un probable incident diplomatique (Big Family Games, frère.) Cependant, l'édition ultra limitée de la console fera, malgré tout, rêver bon nombre de collectionneur du monde entier... Si c'est votre cas, réjouissez-vous car la Royale Wii est actuellement mise en vente sur le site d'enchères Goldin.

L'occasion de jeter un œil sur la console à travers quelques images que nous vous proposons de découvrir sur cette page. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.