What the Golf ? - Une mise à jour massive comprenant plus de 120 nouveaux niveaux disponible dès aujourd'hui

Après avoir fait le bonheur de tous les non-amateurs de golf depuis sa sortie en mai 2020, What the Golf? vient de subir une mise à jour massive. Les développeurs de Triband ont en effet travaillé ces derniers mois pour proposer un contenu gratuit conséquent aux joueurs, à savoir 120 nouveaux niveaux incluant les éléments suivants :

Le studio indépendant Triband a publié la mise à jour de contenu gratuite tant attendue pour son jeu comique de golf à succès What The Golf ? sur Nintendo Switch - avec une semaine d'avance par accident. La mise à jour du jeu de golf pour les gens qui détestent le golf est sortie hier dans un acte sauvage et imprudent de pression de bouton, et l'équipe vient juste de le remarquer, c'est pourquoi vous ne recevez ce communiqué de presse que maintenant !

Cette mise à jour massive contient trois packs impressionnants qui ont déjà été publiés sur les versions Steam et Apple Arcade du jeu : le pack Sporty Sports, le pack It's Snowtime et un pack pour le mode Challenge.

Sporty Sports !

30 nouveaux niveaux sportifs

De nouvelles disciplines qui tournent mal : golf en haltérophilie, golf en cyclisme, golf en haies, et plus encore !

Références aux Jeux olympiques conformes au droit d'auteur.

It’s Snowtime !

30 nouveaux niveaux vraiment ❄FRAIS❄ et beaucoup de blagues

Une aventure insensée pour trouver des restes de pizza au fond du congélateur.

Pois congelés, pizzas, et bâtonnets glacés.

Challenge Mode !

Du contenu pour ceux qui sont vraiment bons au golf !

Une version plus difficile de tous vos niveaux préférés, plus quelques nouveaux.

Tableaux de classement pour les scoreux

En résumé, il y en a pour tous les goûts dans cette mise à jour. Essayez-la sur Switch dès aujourd'hui !

À propos de WHAT THE GOLF?

Le seul jeu de golf pour ceux qui détestent le golf : une parodie de golf basée sur la physique où chaque parcours est un nouveau type de golf surprenant, certains brillants ou hilarants, d'autres tellement absurdes qu'ils vous feront tourner en bourrique, avec une seule question en tête : QU'EST-CE QUE LE GOLF ?