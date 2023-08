What the Golf ? s'offre une une mise à jour gratuite inspirée de Among Us

Si vous aviez adoré le concept barré de What the Golf ? qui vous proposait de faire tout sauf du golf, vous serez ravis d'apprendre qu'une nouvelle mise à jour gratuite inspirée de Amoung Us sera officiellement disponible dans la journée sur l'eShop. Au total, ce sont 35 nouveaux niveaux qui n'attendent que vous. Le jeu bénéficiera également d'événements spéciaux mensuels - des packs de contenu gratuit autour d'événements et de fêtes qui seront disponibles pendant deux semaines. Le premier sera "Attention au croque-mitaine", un événement sur le thème d'Halloween contenant cinq niveaux inédits.