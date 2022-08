Wave Race 64 débarque dans l'émulateur Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Toujours prompt à améliorer son catalogue de jeux de son émulateur Nintendo 64 compris dans l'offre Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, Nintendo vient d'annoncer le jeu de ce mois d'août 2022 et ce ne sera nul autre que Wave Race 64. Très attendu, le légendaire jeu de courses aquatique débarquera le 19 août prochain via une mise à jour de l'application un mois seulement après Pokémon Puzzle League en juillet dernier continuant ainsi la lancée "un jeu Nintendo 64 par mois sur l'offre Pack Additionnel".

Pour l'occasion, Nintendo of America vous a glissé une courte vidéo de Wave Race 64 afin d'en donner un meilleur aperçu.

Menez votre jet-ski Kawasaki à la victoire en affrontant des concurrents redoutables et des vagues tumultueuses. Voici l'un des jeux de course caractéristiques de la Nintendo 64. Sa configuration impressionnante qui permet de vivre un nouveau genre d'expérience n'est possible que sur les consoles de jeu 3D.

Même aujourd'hui, la course originale, avec des bouées à contourner par la gauche ou par la droite et un système de power up récompensant les concurrents les plus talentueux, reste un défi drôle et agréable, à apprécier seul ou entre amis.