Warpips - La guerre en mode low-poly arrive sur Nintendo Switch

Après un accueil positif sur PC, Daedalic Entertainment et le développeur Skirmish Mode Games viennent de confirmer l'arrivée de Warpips sur consoles, Nintendo Switch inluse. Attendu pour le 12 octobre 2022 , nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

Warpips se distingue par son accessibilité, car il est facile à prendre en main et à comprendre, mais la complexité de ses systèmes donnera aux joueurs de quoi passer des heures à trouver les meilleurs plans de bataille et à devenir des maîtres stratèges. Ils pourront débloquer des arbres de compétences et trouver la parfaite synergie entre les unités dans une série de batailles en constante évolution, dans des environnements 2.5D au rendu magnifique.

Caractéristiques principales :