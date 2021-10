Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy - Déshabillez ces dames afin de les sauver sur Nintendo Switch

Après la sortie du controversé Waifu Uncovered en juillet dernier, One-Hand-Free-Studios et eastasiasoft reviennent à la charge avec un nouvel opus dénommé Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy. Au menu, un shoot'em up vous permettant de dévêtir des donzelles de toutes sortes, que ce soit des elfes, démons ou autres prêtresses. Proposé au prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 14 octobre 2021 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Lorsqu'un maléfice de vieillissement infecte les vêtements de 8 superbes jeunes filles médiévales, il revient au légendaire Uma Ninja de les protéger. En tant qu'un de ces héros équins, il est de votre devoir de détruire les vêtements de ces demoiselles maudites avant que leur grâce et leur vigueur ne soient volées à jamais ! En utilisant la magie pour miniaturiser et affronter les petites forces démoniaques derrière cette menace, les Uma Ninja se précipitent dans la bataille au nom de l'amour et de la valeur !

Waifu Discovered 2 : Medieval Fantasy est un shoot'em up vertical facile à jouer et addictif à maîtriser. Choisissez un héros et donnez de la puissance à votre vaisseau pendant que vous éliminez des monstres malveillants, collectez des pierres précieuses et détruisez des vêtements infectés. Entre les étapes, achetez des objets ou des améliorations permanentes et écoutez les ragots du mystérieux commerçant. Décidez ensuite de la jeune fille que vous tenterez de sauver, en découvrant peut-être quelques secrets séduisants en cours de route.