Waifu Uncovered déshabille ces dames sur Nintendo Switch

En deux mots, le nom de Waifu Uncovered dévoile très clairement l'objectif de ce titre signé One-Hand-Free Studios. Au menu de ce shoot'em up, votre objectif sera de vaincre une invasion alien à bord d'un vaisseau de combat, tout en admirant 8 dames se dénuder au fil de votre progression. Disponible à partir du 16 juillet 2020 sur l'eShop, nous vous laissons ci-dessous un court descriptif ainsi qu'un trailer déconseillé aux plus jeunes d'entre-vous.

Huit belles jeunes filles sont menacées par une attaque extraterrestre. Leur vie et le destin du monde reposent désormais entre vos mains. Dans ce shoot'em up simple mais gratifiant, prenez le commandement de plusieurs types de vaisseaux, chacun équilibré pour un style de jeu différent, et faites exploser des vêtements qui ont été profondément infectés par un virus mortel. Evadez-vous et détruisez les ennemis qui travaillent fébrilement contre vous, faites équipe en multijoueur ou combattez courageusement seul, sauvez la fille de vos rêves et peut-être même déverrouillez un mode à un doigt très pratique.