Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Dans la série des titres que l'on ne s'attend pas à voir débarquer en version physique, Funbox Media Ltd et eastasiasoft viennent d'annoncer la sortie prochaine de Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy en format cartouche sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'un shoot'em up "coquin" que nous avons eu l'occasion de tester dans nos colonnes. Le titre sera donc officiellement disponible à la vente à partir du 13 mai 2022.

Tandis qu'un sort de vieillissement contamine les vêtements de huit superbes jeunes filles en tenues médiévales, tu incarnes l'un des légendaires Ninjas Uma chargés de les protéger. Usant de magie pour miniaturiser et affronter les forces démoniaques qui se cachent derrière cette menace, les Ninjas Uma se précipitent dans la bataille au nom de l'amour et de la bravoure ! Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy est un shoot'em up à défilement vertical facile à maîtriser et addictif. Choisis un personnage, fais évoluer ton vaisseau à mesure que tu élimines les monstres malveillants, récupère des gemmes et détruis les vêtements contaminés. Entre les niveaux, achète des objets ou des améliorations permanentes et écoute les potins de la mystérieuse marchande. Choisis ensuite une nouvelle jeune fille à sauver, en découvrant au passage quelques séduisantes parties de son anatomie. Caractéristiques : Découvre huit belles jeunes filles magnifiquement dessinées !

Déverrouille différents vaisseaux pour adapter ton style de jeu.

Joue en solo ou fais équipe avec un ami en mode coopération.

Sélectionne le niveau de censure de ton choix à mesure que ta Clairvoyance s'améliore.

Découvre le mode Une main et ses deux vaisseaux spéciaux.

Utilise les paramètres adaptés au streaming pour un partage confortable du gameplay.

Vise le sommet avec le classement en ligne.

Profite d'une galerie attrayante comportant des effets visuels, un sélecteur de vêtements et plus encore !