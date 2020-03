void tRrLM(); //Void Terrarium cet été en Occident

Nouvelle licence sortant tout droit des studios de Nippon Ichi Software, void tRrLM(); //Void Terrarium est un mélange RPG et Roguelike qui avait su attirer l'œil des joueurs grâce à son ambiance atypique. Jusqu'à présent réservé au marché japonais, void tRrLM(); //Void Terrarium vient d'obtenir un pass pour l'Occident, avec une arrivée prévue cet été en version dématérialisée, mais aussi en édition physique limitée en exclusivité sur le store de NIS America.

A propos du jeu :

Dans un monde contaminé par des champignons toxiques, un robot de maintenance mis au rebut trouve une fille nommée Toriko au bord de la mort parmi les déchets jetés dans une casse. Après l'avoir soignée, on découvre qu'elle pourrait bien être le dernier humain restant, et qu'elle est très vulnérable aux conditions mortelles du monde extérieur. Pour assurer sa survie, le robot et son nouvel ami, une IA déclassée connue sous le nom de factoryAl, lui créent un refuge dans un terrarium. Pour renforcer le terrarium ainsi que la mauvaise santé de Toriko, le robot solitaire doit s'aventurer dans le terrain vague pour rassembler des ressources tout en luttant contre les machines vagabondes et les créatures mutantes qui y rôdent. En cours de route, l'avenir incertain de l'existence de Toriko et avec elle, de toute la race humaine, va lentement se révéler...

Caractéristiques principales :