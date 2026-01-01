Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sortira fin mars sur Nintendo Switch 2

La célèbre série de jeux de combat en 3D s'offre une sortie sur Nintendo Switch 2, et nous avons enfin la confirmation de sa date de sortie. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sera ainsi proposé par SEGA à partir du 26 mars 2026 en dématérialisé, mais également en version physique (mais au format Game Key). Cette version définitive propose un mode cross-play complet permettant des combats en ligne compétitifs entre les utilisateurs de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, ainsi que la prise en charge du netcode rollback, de nouveaux coups et combos, des mises à jour d'équilibrage et des améliorations majeures pour le mode Entraînement.

Et pour ceux qui voudront s'essayer au jeu en avant-première, une bêta ouverte sera proposée à partir du 19 février. Ce test se concentrera sur les serveurs réseau et les performances multijoueur avec les autres plateformes disponibles. Les joueurs devront disposer d'un abonnement Nintendo Switch Online pour accéder à la bêta ouverte sur Nintendo Switch 2.