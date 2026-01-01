Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage - La bêta ouverte est disponible sur Nintendo Switch 2

Le légendaire jeu de combat en 3D Virtua Fighter 5 est de retour cette année sur Nintendo Switch avec Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage. En attendant la date de sortie officielle le 26 mars 2026, la version bêta est disponible au téléchargement directement pour pouvoir vous essayer au jeu en ligne. Attention, un abonnement au Nintendo Switch Online sera nécessaire pour pouvoir y accéder.

La série pionnière de jeux de combat en 3D continue d'évoluer : Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage débarque sur Nintendo Switch™ 2!

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage élève le gameplay de Virtua Fighter 5 :

Grâce au netcode rollback et au cross-play, vous pouvez affronter n'importe quel adversaire du monde entier, dans des combats plus intenses que jamais.

Un tout nouveau mode solo, « World Stage » : défiez de puissants rivaux dans une quête solo pour devenir le combattant ultime.

Amélioration de la rediffusion et des fonctionnalités d'entraînement.

Remarque : ce produit n'inclut que le jeu de base. Un lot comprenant le jeu de base et du contenu supplémentaire est également disponible. Veillez à ne pas faire d'achat en double.